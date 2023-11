Tobias (l.) und Sebastian Hengstmann in ihrer Spielstätte in Magdeburg, Breiter Weg 37.

Magdeburg. - Er sei noch nie in seinem Leben so aufgeregt gewesen wie am 8. November 2003, erinnert sich Tobias Hengstmann noch ganz genau an seinen damaligen inneren Seelenzustand. Das Herz raste vor der allerersten Premiere mit seinem drei Jahre älteren Bruder Sebastian.