Zentralasien rückt wirtschaftlich näher: Ein Roundtable in Magdeburg zeigt, welche Chancen Kasachstan für Unternehmen aus Sachsen-Anhalt bietet.

Kasachstan liegt in Mittelasien - und ist jetzt in Magdeburg Thema.

Magdeburg. - Kasachstan gewinnt für Unternehmen aus Sachsen-Anhalt zunehmend an Bedeutung. Als wirtschaftsstärkstes Land Zentralasiens nimmt der Staat eine strategische Schlüsselrolle zwischen Europa, Russland, China und dem Mittleren Osten ein. Welche konkreten Geschäftsmöglichkeiten sich daraus ergeben und wie insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen den Markteintritt gestalten können, steht im Mittelpunkt des Business Roundtable Kasachstan am 4. März 2026 von 13 bis 16 Uhr in der IHK Magdeburg am Alten Markt 9. Was macht das Land für den Raum Magdeburg interessant?