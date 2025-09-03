weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Infrastruktur-Sondervermögen: Magdeburg hofft auf Geld für Brücken

Jetzt Live
1. FC Magdeburg bei Erzgebirge Aue kostenlos im Livestream
1. FC Magdeburg bei Erzgebirge Aue kostenlos im Livestream

Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes Investitionsoffensive: Wie viel Geld Magdeburg bekommen könnte

Das Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes weckt auch in Magdeburg Erwartungen. Wie viel Geld die Landeshauptstadt davon abbekommen könnte.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 03.09.2025, 13:42
Am Damaschkeplatz läuft der Verkehr über die Behelfsbrücke. Ein Ersatzneubau soll kommen - wie auch bei anderen Bauwerken auf dem Magdeburger Ring.
Am Damaschkeplatz läuft der Verkehr über die Behelfsbrücke. Ein Ersatzneubau soll kommen - wie auch bei anderen Bauwerken auf dem Magdeburger Ring. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Magdeburg wartet seit Wochen darauf, dass das Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes an die Bundesländer und somit auch an die Kommunen fließt. Nun scheint auch klar zu sein, wie viel die Landeshauptstadt vom 500-Milliarden-Euro-Kuchen abbekommt.