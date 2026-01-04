Mit Zuversicht gestartet, mit der Realität konfrontiert: Die Magdeburger Innenstadt sollte attraktiver werden. Fünf Jahre nach dem Start der City-Strategie zieht die Stadt Bilanz. Welche Ideen scheiterten, was funktionierte – und warum das große Ganze ausblieb.

Die Aufenthaltsqualität des Nordabschnitts Breiter Weg in Magdeburg wurde von Händlern positiv bewertet – anders der Südabschnitt.

Magdeburg. - Mit viel Zuversicht schnürte die Stadt Magdeburg im Jahr 2021 ein umfangreiches Marketing- und Maßnahmenpaket, das der Innenstadt neuen Schwung verleihen sollte. Innerhalb von fünf Jahren sollte das Herz der Stadt an Attraktivität gewinnen und wieder mehr Menschen anziehen. Fünf Jahre später zieht die Stadtverwaltung Bilanz – und die fällt deutlich nüchterner aus als erhofft.