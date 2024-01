Intel will in Magdeburg demnächst mit dem Bau einer Chipfabrik starten. Verbunden damit sind viele Jobs, für die jetzt die Ausbildung beginnt.

Magdeburg. - Die bevorstehende Intel-Ansiedlung in Magdeburg hat nun auch erste Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt. Das sind Jobs, für die jetzt ausgebildet wird.

Der Chipriese aus den USA ist aktuell auf der Suche nach Auszubildenden für den Beruf des Mikrotechnologen. Dazu laufen Bewerbungsverfahren. Ziel ist die Einstellung von 20 jungen Leuten. Innerhalb von drei Jahren werden sie ihre Ausbildung erhalten und dabei unter anderem in Magdeburg eine Berufsschule besuchen. Bestandteil der Ausbildung soll im dritten Lehrjahr auch ein längerer Aufenthalt am Intel-Standort bei Dublin in Irland sein. Dort sollen die künftigen Mikrotechnologen für ihren späteren Einsatz in Magdeburg in einer laufenden Chipproduktion vorbereitet werden.

Für die 20 Plätze soll es Dutzende Bewerber gegeben haben. Die Ausbildungsplätze werden über ein sogenanntes Assessment-Center vergeben. In einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren müssen die Interessenten darin ihre Eignung nachweisen. Dabei gehe es vor allem um mathematisch-naturwissenschaftliche Kenntnisse, hieß es.

Die Uni Magdeburg hat bereits mit der Ausbildung von Mikrotechnologen begonnen. Hier ein Blick in den Reinraum der Uni. Nun startet auch Intel mit einer eigenen Ausbildung. Foto: H. Theile

Herausforderungen stellen

Die Bewerber stammten vor allem aus dem Sekundarschulbereich, erklärte eine Intel-Sprecherin. Die 20 Bewerber sollen mit der Ausbildung im September 2024 beginnen. Läuft alles wie geplant, würden sie 2027 auslernen. Das ist in etwa auch der Zeitraum, in dem Intel in Magdeburg mit der Produktion beginnen will.

So viele Bauarbeiter kommen

Insgesamt plant Intel in der ersten Ausbaustufe mit rund 3.000 Mitarbeitern aller Qualifikationsstufen. Für den Bau der Intel-Fabriken wird mit etwa 7.000 Bauarbeitern gerechnet. Insgesamt werden über den gesamten Bauzeitraum bis du 35.000 verschiedene Bauarbeiter beim Aufbau mit aktiv sein.

Die große Zahl ergibt sich aus dem Umstand, dass eine Reihe von Bauarbeitern nur temporär vor Ort sein wird und durch Nachfolger abgelöst wird. Das wiederum stellt die Stadt Magdeburg vor große Herausforderungen bei der Erteilung von Arbeitserlaubnissen und der Wohnraumbeschaffung. Die Stadt bereite sich aber darauf vor und sei zuversichtlich, gemeinsam mit Partnern die Anforderungen erfüllen zu können, hatte OB Simone Borris zuletzt mehrfach erklärt.

Uni Magdeburg legte vor

Übrigens: Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg hatte im August 2023 nach vierjähriger Unterbrechung die Ausbildung von Mikrotechnologen wieder aufgenommen. Die dreijährige duale Berufsausbildung erfolgt im Reinraum der Otto-von-Guericke-Universität im Schwerpunkt Halbleitertechnik. Nach erfolgreichem Abschluss bieten sich berufliche Tätigkeitsfelder in der Chipindustrie und in Forschungsinstituten Entwicklungslaboratorien weltweit, hatte die Uni seinerzeit mitgeteilt. Nun zieht Intel mit einer eigenen Ausbildung nach.