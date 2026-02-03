Ausbildung, Studium oder etwas ganz anderes? Die Parents Days in Magdeburg geben Eltern und Jugendlichen Einblicke und Raum für Fragen zur beruflichen Zukunft.

Wie Eltern ihren Kindern im Raum Magdeburg bei der Berufswahl helfen können

Ausbildung ist auch in Magdeburg und Umgebung ein Thema für die Zukunft.

Magdeburg. - Die Frage nach dem richtigen beruflichen Weg stellt sich für viele Familien früher und drängender als noch vor einigen Jahren. Ausbildung, Studium, duale Modelle, Praktika oder Übergangsjahre – die Möglichkeiten sind vielfältig, aber oft auch unübersichtlich. Genau hier setzt die Veranstaltungsreihe „Parents Days“ an.

Wer die Infotage rund um Lehre und Ausbildung im Raum Magdeburg anbietet

Sie wird von den vier gewerblichen Kammern in Sachsen-Anhalt gemeinsam mit weiteren Partnern aus Bildung und Wirtschaft organisiert und richtet sich an Eltern und Großeltern, die ihre Kinder bei der Berufsorientierung begleiten wollen. Auch die Jugendlichen selbst – die Fachkräfte von morgen – sind ausdrücklich eingeladen.

Passend zum Thema: So können Jugendliche in Magdeburg kurzfristig Lehrstellen finden

Die Parents Days finden viermal im Jahr statt und werden jeweils online über MS Teams durchgeführt. Die Termine laufen immer von 17 bis 18.30 Uhr und sind so gestaltet, dass sie sich gut mit dem Berufs- und Familienalltag vereinbaren lassen. Ziel ist es, Orientierung zu geben und Sicherheit im Umgang mit beruflichen Entscheidungen zu schaffen – sachlich, praxisnah und ohne Leistungsdruck.

Was sind die zentralen Fragen rund um die Ausbildung?

Im Mittelpunkt stehen Fragen, die viele Familien nicht allein in Magdeburg bewegen: Welche beruflichen Möglichkeiten gibt es heutzutage? Ist eine duale Ausbildung eine gleichwertige Alternative zum Studium? Wie funktioniert Berufsausbildung inzwischen konkret? Und wie können Eltern und Großeltern ihre Kinder und Enkel unterstützen, ohne die Sprösslinge zu lenken oder Erwartungen aufzuzwingen? Die Parents Days greifen diese Themen auf und beleuchten sie aus unterschiedlichen Perspektiven.

An den Veranstaltungen beteiligen sich Ausbilder, Unternehmensvertreter sowie weitere fachkundige Ansprechpartner. Sie geben Einblicke in betriebliche Praxis, erläutern Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber und zeigen, welche Entwicklungswege nach einer Ausbildung möglich sind. Dabei geht es nicht nur um den Einstieg in den Beruf, sondern auch um Motivation, Durchhaltevermögen und realistische Perspektiven.

Auch interessant: Eine regionale Lehrstellenbörse bietet das Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus, in dem auch die Volksstimme erscheint, unter www.azubis.de im Web

Ein zentrales Element der Parents Days ist der Austausch. Eltern und Großeltern erhalten Raum für individuelle Fragen und können von den Erfahrungen anderer profitieren. Um diesen Dialog zu ermöglichen, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist daher erforderlich, auch unter Beachtung der jeweiligen Anmeldefristen. Jugendliche können gern gemeinsam mit ihren Eltern virtuell teilnehmen.

Worum es bei den Terminen für Eltern rund um die Ausbildung geht

Inhaltlich gliedert sich die Reihe in vier Themenschwerpunkte: Am 11. Februar steht die duale Ausbildung als Chance im Fokus. Der Termin am 6. Mai widmet sich der Begleitung von Praktika. Am 23. September geht es um Motivation statt Druck und die Rolle der Eltern als Lernbegleiter. Den Abschluss bildet am 25. November ein Abend zum Thema Bewerbungsprozess und Berufseinstieg.

Anmeldungen zu den Parents Days sind online möglich - beispielsweise unter www.hwk-magdeburg.de und unter www.ihk-magdeburg.de.

Die Reihe versteht sich als Einladung zu einem „Date mit der Zukunft“ – fundiert, offen und gemeinsam gedacht.