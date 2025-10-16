weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Snacks und Getränke rund um die Uhr: Junge Unternehmerin eröffnet Späti in Magdeburg - mit besonderem Konzept

Die erst 21-jährige Silvana Gelfert eröffnet mit „Sissy's 24/7-Späti“ in Magdeburg ihr eigenes Geschäft. Wann es losgeht und worauf sich Kunden freuen können.

Von Johanna Flint 16.10.2025, 06:15
Mit nur 21 Jahren eröffnet Silvana Gelfert einen eigenen Späti in der Magdeburger Altstadt. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Am Magdeburger Hasselbachplatz tut sich etwas. Wo in der Sternstraße bis vor Kurzem orientalische Lebensmittel verkauft wurden, ist jetzt eine Baustelle. Silvana Gelfert eröffnet dort einen Späti und hat für den Laden originelle Ideen.