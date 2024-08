Vandalismus Gegen Graffiti und Aufkleber: Idee für neuen Farbanstrich der Kaiser-Otto-Brücke in Magdeburg

Schon kurz nach der Freigabe fanden sich an der neuen Kaiser-Otto-Brücke in Magdeburg die ersten Schmierereien und Aufkleber. Nun gibt es einen Vorstoß, was dagegen getan werden könnte und dabei zugleich die Identifikation mit SCM und FCM gestärkt.