weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Mehr Sicherheit am Gübser Weg: Kampf gegen Falschparker: Was sich bei Spielen des 1. FC Magdeburg ändern soll

Mehr Sicherheit am Gübser Weg Kampf gegen Falschparker: Was sich bei Spielen des 1. FC Magdeburg ändern soll

Ein Parkleitsystem, mehr Kontrollen, klare Regeln: Gegen das massenhafte Falschparken am Gübser Weg - speziell bei Spielen des 1. FC Magdeburg - will der Stadtrat endlich vorgehen. Was nun geprüft werden soll.

Von Sabine Lindenau 11.02.2026, 06:30
Illegales Parken am Kanonenbahnradweg in Magdeburg: Ein Bild, das sich bei Heimspielen des FCM immer wieder zeigt. Nun soll sich etwas ändern.
Illegales Parken am Kanonenbahnradweg in Magdeburg: Ein Bild, das sich bei Heimspielen des FCM immer wieder zeigt. Nun soll sich etwas ändern. Archivfoto: Manuel Rupsch

Magdeburg. - Das Parkchaos bei Heimspielen des 1. FC Magdeburg ist seit Jahren Dauerthema im Stadtrat. Doch echte Lösungen konnten bislang nicht gefunden werden. In einem Bereich soll es Falschparkern nun aber an den Kragen gehen.