Ein Parkleitsystem, mehr Kontrollen, klare Regeln: Gegen das massenhafte Falschparken am Gübser Weg - speziell bei Spielen des 1. FC Magdeburg - will der Stadtrat endlich vorgehen. Was nun geprüft werden soll.

Kampf gegen Falschparker: Was sich bei Spielen des 1. FC Magdeburg ändern soll

Illegales Parken am Kanonenbahnradweg in Magdeburg: Ein Bild, das sich bei Heimspielen des FCM immer wieder zeigt. Nun soll sich etwas ändern.

Magdeburg. - Das Parkchaos bei Heimspielen des 1. FC Magdeburg ist seit Jahren Dauerthema im Stadtrat. Doch echte Lösungen konnten bislang nicht gefunden werden. In einem Bereich soll es Falschparkern nun aber an den Kragen gehen.