Müll und Katzenfutter sind Problem Kampf gegen Ratten in Magdeburg: Diese Maßnahmen starten
Seit Jahren gibt es in Magdeburg-Reform immer wieder ein Problem mit Ratten. Nach einem Brandbrief und einem Rattengipfel gibt es nun erste Veränderungen. Was auch für andere Stadtteile Magdeburg geplant wird.
05.11.2025, 18:00
Magdeburg. - Das Rattenproblem in Magdeburg-Reform hat sich so weit zugespitzt, dass es nun ein Team mit einem Plan gibt, dieses zu bekämpfen. Wenn es klappt, soll das Konzept auch in anderen Stadtteilen ausgerollt werden.