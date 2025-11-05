Seit Jahren gibt es in Magdeburg-Reform immer wieder ein Problem mit Ratten. Nach einem Brandbrief und einem Rattengipfel gibt es nun erste Veränderungen. Was auch für andere Stadtteile Magdeburg geplant wird.

In Magdeburg-Reform läuft ein Pilotprojekt gegen die Rattenplage an.

Magdeburg. - Das Rattenproblem in Magdeburg-Reform hat sich so weit zugespitzt, dass es nun ein Team mit einem Plan gibt, dieses zu bekämpfen. Wenn es klappt, soll das Konzept auch in anderen Stadtteilen ausgerollt werden.