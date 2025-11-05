weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Seit Jahren gibt es in Magdeburg-Reform immer wieder ein Problem mit Ratten. Nach einem Brandbrief und einem Rattengipfel gibt es nun erste Veränderungen. Was auch für andere Stadtteile Magdeburg geplant wird.

Von Lena Bellon 05.11.2025, 18:00
In Magdeburg-Reform läuft ein Pilotprojekt gegen die Rattenplage an.
In Magdeburg-Reform läuft ein Pilotprojekt gegen die Rattenplage an. Symbolfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Magdeburg. - Das Rattenproblem in Magdeburg-Reform hat sich so weit zugespitzt, dass es nun ein Team mit einem Plan gibt, dieses zu bekämpfen. Wenn es klappt, soll das Konzept auch in anderen Stadtteilen ausgerollt werden.