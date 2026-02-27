weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Kantine 42: FCM-Spieler unterstützen soziales Projekt - und locken Fans an

Eil
Israel und USA attackieren Iran - Trump will Machtwechsel
Israel und USA attackieren Iran - Trump will Machtwechsel

Neue Betreiberin nach jahrelangem Leerstand FCM-Spieler arbeiten in neuer Kantine in Magdeburg

Die Kantine 42 in Magdeburg hat Neueröffnung gefeiert. Viele Jahre gab es dort kein gastronomisches Angebot mehr. Was auf dem Speiseplan zu finden ist und warum FCM-Spieler dort an der Kasse sitzen.

Von Lena Bellon Aktualisiert: 28.02.2026, 12:39
Undine Wendt (rechts) ist unter anderem die Gründerin des Projekts „100 Lernwelten“, das Arbeitsplätze für Behinderte und Langzeitarbeitlose in Magdeburg schafft. Anika Zirzow ist Bereichsleiterin und hat das Team der Kantine 42 im Blick.
Undine Wendt (rechts) ist unter anderem die Gründerin des Projekts „100 Lernwelten“, das Arbeitsplätze für Behinderte und Langzeitarbeitlose in Magdeburg schafft. Anika Zirzow ist Bereichsleiterin und hat das Team der Kantine 42 im Blick. Foto: Lena Bellon

Magdeburg. - Es ist frisch gestrichen, die Auslage ist gefüllt mit belegten Brötchen: Die Kantine 42 in Magdeburg-Sudenburg ist wieder geöffnet. Einige Jahre war sie geschlossen. Nun gibt es eine neue Betreiberin und sogar FCM-Spieler, die dort arbeiten.