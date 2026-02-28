Beim Neubau der Francke-Grundschule in Wernigerode sind aus Sicht des Landesrechnungshofs eklatante Rechtsverstöße begangen worden. Wie die Verantwortlichen im Rathaus darauf reagieren und welche Konsequenzen schlimmstenfalls drohen.

Die neue Francke-Grundschule in Wernigerode: Der Landesrechnungshof wirft den Verantwortlichen in Wernigerode massive Fehler und Rechtsverstöße beim Neubau des Gebäudes vor.

Wernigerode. - Beim Neubau der August-Hermann-Francke-Schule in Wernigerode schlägt der Landesrechnungshof Alarm: Die Prüfer werfen der Stadt massive Verstöße gegen das Vergaberecht vor. Das dürfte in der nächsten Ratssitzung am Dienstag, 3. März, wenn der brisante Bericht öffentlich thematisiert wird, OB Tobias Kascha (SPD) und den Verantwortlichen im Rathaus unangenehme Fragen bescheren.