1.080-Jahr-Feier So weit ist Atzendorf mit der Vorbereitung

Ein rundes Dutzend an Wochen bleibt den Organisatoren der Festtage bis zum großen Geburtstag im Mai – wie weit Atzendorf mit der Planung ist, wo es noch hakt.

Von Tobias Winkler 28.02.2026, 13:00
Anfahrt auf den Bördedom: Atzendorf bereitet den Start der Festwoche zum 1.080-jährigen Bestehen vor.
Anfahrt auf den Bördedom: Atzendorf bereitet den Start der Festwoche zum 1.080-jährigen Bestehen vor. Foto: Tobias Winkler

Atzendorf - 1.080 Jahre sind vergangenen, seit Kaiser Otto I. dem Magdeburger Moritzkloster Addestandstidi schenkte. Von Freitag bis Pfingstsonntag, 15. bis 24. Mai, feiert der Börde-Ort als Atzendorf Geburtstag. Das Programm, in großen Teilen steht es seit wenigen Tagen. Ein großes Fragezeichen stand bis dato hinter dem Festumzug beziehungsweise den dazugehörigen Sicherheitsmaßnahmen. Offen ist derzeit vor allem die Frage nach dem musikalischen Ausklang des Pfingstsamstags.