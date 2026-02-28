Ein rundes Dutzend an Wochen bleibt den Organisatoren der Festtage bis zum großen Geburtstag im Mai – wie weit Atzendorf mit der Planung ist, wo es noch hakt.

So weit ist Atzendorf mit der Vorbereitung

Anfahrt auf den Bördedom: Atzendorf bereitet den Start der Festwoche zum 1.080-jährigen Bestehen vor.

Atzendorf - 1.080 Jahre sind vergangenen, seit Kaiser Otto I. dem Magdeburger Moritzkloster Addestandstidi schenkte. Von Freitag bis Pfingstsonntag, 15. bis 24. Mai, feiert der Börde-Ort als Atzendorf Geburtstag. Das Programm, in großen Teilen steht es seit wenigen Tagen. Ein großes Fragezeichen stand bis dato hinter dem Festumzug beziehungsweise den dazugehörigen Sicherheitsmaßnahmen. Offen ist derzeit vor allem die Frage nach dem musikalischen Ausklang des Pfingstsamstags.