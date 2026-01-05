Selbstversuch der Magdeburger Volksstimme Kaufverbot und nur 30 Teile im Januar: Keine volle Wäsche mehr
Wie verändert Verzicht den Alltag? Drei Volksstimme-Reporterinnen aus Magdeburg probieren es in der Serie „Weniger ist mehr“ aus – und erzählen ehrlich, was gelingt und was scheitert. Hier lesen Sie, wie es sich mit einem Kaufverbot und einem Kleiderschrank von nur 30 Teilen lebt.
Aktualisiert: 15.01.2026, 13:43
Magdeburg. - Ein Leben ohne Alltagsluxus: Im Januar 2026 verzichten zwei Kolleginnen und ich auf drei verschiedene Dinge: Auto, Bildschirmzeit und Konsum. Hier berichte ich regelmäßig, wie es für mich mit dem Kaufverbot läuft und mit meinem auf 30 Teile reduzierten Kleiderschrank.