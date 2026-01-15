35-Stunden-Woche für Beschäftigte gefordert Verdi-Streik bei den MVB in Magdeburg - so rollen Bus und Straßenbahn
Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag, 16. Januar 2026, einen Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) angekündigt. Nun gibt es Infos zu den Folgen für Fahrgäste.
Aktualisiert: 15.01.2026, 14:50
Magdeburg. - Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag, 16. Januar 2025, einen Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) angekündigt. Inzwischen gibt es genauere Informationen darüber, welche Auswirkungen für die Fahrgäste zu erwarten sind.