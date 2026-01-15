weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Arbeitskampf im ÖPNV Streik bei den MVB in Magdeburg: So sind die Busse der NJL im Jerichower Land betroffen

Erst Schneechaos, jetzt ein Streik bei den MVB in Magdeburg: Welche Auswirkungen hat die Busse, die im Jerichower Land in Richtung Landeshauptstadt fahren? Möckern und Loburg sind besonders betroffen.

Von Stephen Zechendorf Aktualisiert: 15.01.2026, 14:33
Im Landkreis Jerichower Land übernimmt die NJL auch den Schülerverkehr.
Loburg/Möckern/Magdeburg. - Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag zum Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) aufgerufen. Das hat auch Auswirkungen auf die Busse der NJL.