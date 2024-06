Der Startschuss für die Kinderkulturtage in Magdeburg sind gefallen. Mit einem mobilen Angebot kommen Veranstalter sogar in die einzelnen Stadtteile.

Vom 3. bis zum 8. Juni 2024 können Kinder an verschiedenen Aktionen der Kinderkulturtage in Magdeburg teilnehmen. Florina, Maya und Nina (von links) haben bereits am ersten Tag mit Viktoria Veil von der Jugendkunstschule Medaillen gebastelt.

Magdeburg - Kinder in Magdeburg aufgepasst: Am 3. Juni 2024 ist wieder der Startschuss für die diesjährigen Kinderkulturtage (Kikuta) gefallen. Bei über 100 Veranstaltungen von mehr als 40 verschiedenen Akteuren können Kinder von 4 bis 14 Jahren ihrer Kreativität freien Lauf lassen und dabei sogar das eine oder andere lernen.

Ob eine spielerische Reise in eine Fabelwelt, eine Rallye zu einer Bilderbuchausstellung oder eine Minecraftwerkstatt: Von Workshop über Ausstellung bis hin zu Theater und Film ist einiges dabei.

Es ist mittlerweile das neunte Mal, dass die Kinderkulturtage mit verschiedenen Angeboten große und kleine Kinder für Kunst und Kultur begeistern wollen, federführend konzipiert und durchgeführt von der Jugendkunstschule und dem Puppentheater.

Kinder aus dem Umland kommen zu den Kinderkulturtagen nach Magdeburg

Nicht nur in der Landeshauptstadt, auch im Umland seien die Tage sehr beliebt, sagt Projektleiterin Ulrike Gehle. So würden sogar Kinder aus Staßfurt, Schönebeck, Burg und mehr nach Magdeburg kommen.

Und das sei auch gut so – findet Ulrike Gehle. „Die Kinderkulturtage sind ein Geschenk von der Stadt und den Kultureinrichtungen an die Kinder“, sagt sie.

In dieser Woche würden Kinder nicht nur konsumieren, erklärt sie. „Sondern sie haben die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und die Veranstaltungen mitzugestalten.“

Insbesondere ihre blühende Fantasie sei das, worin Kinder so viel besser wären, als Erwachsene: „Mich berührt es sehr, dass die Kraft der Fantasie bei Kindern noch so viel wacher ist, als bei uns Erwachsenen“, sagt Ulrike Gehle.

Kikuta-Mobil will Barrierefreiheit schaffen

Auch für Pädagogen seien die Tage eine gute Chance, Impulse aus den Veranstaltungen in ihren Einrichtungen einzubringen. „Zum einen wegen der Veranstaltungen an sich, zum anderen durch die Fortbildungen, die extra für sie angeboten werden.“

Abseits der festen Workshops und Veranstaltungen wird auch das „KiKuTa-Mobil“ durch die Stadtteile fahren und vor Ort Aktionen anbieten. „Das soll vor allen Dingen denjenigen zugute kommen, die nicht mobil sind“, erklärt Theaterpädagogin Nadine Tiedge die Idee dahinter.

Die Route verläuft über den Olvenstedter Marktplatz in Olvenstedt am Dienstag, der Brachfläche an der Umfassungsstraße in Neue Neustadt am Mittwoch, dem Ambrosiusplatz in Sudenburg am Donnerstag und endet am Freitag am Klosterbergegarten in Buckau.

Kinder aus Magdeburg probieren erste Workshops aus

Einen Vorgeschmack darauf, was Kinder mit viel Kreativität zustande bringen können, hatte es bereits am 3. Juni 2024 zur offiziellen Eröffnungsfeier der Kinderkulturtage auf dem „KunstSpielPlatz“ in der Jugendkunstschule gegeben.

Dort konnten Klassen verschiedener Schulen aus Magdeburg an Workshops teilnehmen, wie beispielsweise Perlenknüpfen oder Medaillen- und Figurenbasteln.

Eine Programmübersicht gibt es auf der Internetseite unter www.kikuta.de.

Die Kinderkulturtage enden am Sonnabend mit einem Abschlussfest von 11 bis 17 Uhr im Klosterbergegarten, dem Gesellschaftshaus und dem Puppentheater.