EIL:
Große Freude in Hoyerswerda und Nohra 80 Jahre verschollen: Magdeburg gibt Kirchenglocken an Gemeinden zurück
Viele Jahre lang standen an der Johanniskirche mehrere Glocken, deren Herkunft bis vor kurzem ein Rätsel war. Jetzt wurden zwei an ihre Gemeinden zurückgegeben.
Aktualisiert: 17.09.2025, 10:00
Magdeburg. - Die über 80 Jahre währende Odyssee zweier Kirchglocken hat jetzt ihr glückliches Ende gefunden. Die Stadt Magdeburg hat sie an ihre Heimatgemeinden zurückgegeben, nachdem sie jahrzehntelang unerkannt in der Elbestadt lagerten.