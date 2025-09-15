Viele Jahre lang standen an der Johanniskirche mehrere Glocken, deren Herkunft bis vor kurzem ein Rätsel war. Jetzt wurden zwei an ihre Gemeinden zurückgegeben.

80 Jahre verschollen: Magdeburg gibt Kirchenglocken an Gemeinden zurück

Große Freude in Hoyerswerda und Nohra

So standen die Kirchenglocken jahrelang neben der Magdeburger Johanniskirche. Zwei von ihnen gingen jetzt an ihre Heimatgemeinden zurück.

Magdeburg. - Die über 80 Jahre währende Odyssee zweier Kirchglocken hat jetzt ihr glückliches Ende gefunden. Die Stadt Magdeburg hat sie an ihre Heimatgemeinden zurückgegeben, nachdem sie jahrzehntelang unerkannt in der Elbestadt lagerten.