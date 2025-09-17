Genthin feiert auch 2025 sein traditionelles Weihnachtsleuchten. Bürgermeisterin Dagmar Turian kündigt zusätzlich Advent am Rathaus und Termine an.

Es ist klar: Es gibt ein Weihnachtsleuchten und einen Adventsmarkt in Genthin

Das Weihnachtsleuchten auf dem Genthiner Marktplatz soll es auch 2025 wieder geben.

Genthin - Die Genthinerinnen und Genthiner dürfen sich auch in diesem Jahr auf eine festlich geschmückte Innenstadt und beliebte vorweihnachtliche Veranstaltungen freuen. Wie Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) nun offiziell bestätigte, wird das traditionelle Weihnachtsleuchten am 29. November wieder stattfinden.

Die Veranstaltung markiert traditionell den Beginn der Adventszeit in Genthin und erfreut sich großer Beliebtheit. Zunächst werden rund um das Rathaus feierlich die Lichterketten eingeschaltet, bevor der festliche Abend mit dem feierlichen Anleuchten des großen Weihnachtsbaums seinen Höhepunkt findet.

Es wird weihnachtlich auf dem Genthiner Marktplatz

In der Vorweihnachtszeit sollen die Genthiner auf dem Marktplatz zusammenkommen. Foto: Mike Fleske

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der jüngsten Sitzung des Genthiner Hauptausschusses. Dabei wurde auch bekannt gegeben, dass der Weihnachtsmarkt unter dem Motto „Advent am Rathaus“ ebenfalls wieder veranstaltet wird. In diesem Jahr am Sonnabend, 20. Dezember.

Bürgermeisterin Turian zeigte sich erfreut über die große Bereitschaft zur Mitgestaltung: „Es gibt jetzt schon sehr viele Menschen, Vereine und Firmen, die sich einbringen“, sagte sie. Die zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer lassen auf ein stimmungsvolles und gemeinschaftliches Fest hoffen – ganz im Sinne der Genthiner Weihnachtstradition.

Außerdem gibt es in diesem Jahr erstmals in der Adventszeit in Genthin eine Aktion mit offenen Weihnachtshöfen, in denen gesungen, gebastelt und getanzt wird.