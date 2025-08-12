Magdeburgs Wohnungsbaugesellschaft Wobau will mit einem Investor eine Mega-Investition auslösen. Sie soll Platz für 650 Jobs schaffen. Allerdings steht eine Kita dafür im Weg. So sehen Händler den Konflikt.

Kita oder Jobs: Das sagen Magdeburgs Händler zur Mega-Investition für 650 Arbeitsplätze

Darum geht es: Das Logenhaus, einst Stadtbibliothek, soll Sitz einer Verwaltung werden. Für den Umbau wird auch das Außengelände benötigt, auf dem noch eine Kita steht. Sie müsste weichen.

Magdeburg. - Die Magdeburger Innenstadthändler haben sich zu den Plänen für eine Mega-Investition geäußert. Wie sie den Konflikt zwischen neuen Arbeitsplätzen und einer Kita sehen, die dafür im Weg steht.