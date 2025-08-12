weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Kita oder Jobs? Das sagen Händler zu Wobau-Plänen in Magdeburg

Für Betroffene eine bittere Pille Kita oder Jobs: Das sagen Magdeburgs Händler zur Mega-Investition für 650 Arbeitsplätze

Magdeburgs Wohnungsbaugesellschaft Wobau will mit einem Investor eine Mega-Investition auslösen. Sie soll Platz für 650 Jobs schaffen. Allerdings steht eine Kita dafür im Weg. So sehen Händler den Konflikt.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 12.08.2025, 17:02
Darum geht es: Das Logenhaus, einst Stadtbibliothek, soll Sitz einer Verwaltung werden. Für den Umbau wird auch das Außengelände benötigt, auf dem noch eine Kita steht. Sie müsste weichen.
Darum geht es: Das Logenhaus, einst Stadtbibliothek, soll Sitz einer Verwaltung werden. Für den Umbau wird auch das Außengelände benötigt, auf dem noch eine Kita steht. Sie müsste weichen. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg. - Die Magdeburger Innenstadthändler haben sich zu den Plänen für eine Mega-Investition geäußert. Wie sie den Konflikt zwischen neuen Arbeitsplätzen und einer Kita sehen, die dafür im Weg steht.