Kita-Fortbestand oder Platz für 650 gut bezahlte Arbeitsplätze? Mit dieser Frage muss sich aktuell Magdeburg beschäftigen. Dahinter stecken eine Millioneninvestition, aber auch Kinder- und Elterninteressen.

Um dieses Gebäude und seine angrenzenden Bereiche geht es: Das Logenhaus in der Weitlingstraße, jahrzehntelang auch Sitz der Stadtbibliothek.

Magdeburg - Magdeburg steht vor einer Mega-Investition mitten in der Innenstadt. Doch bevor es soweit ist, muss der Stadtrat noch von dem Vorhaben überzeugt werden. Das wird schwierig - denn dafür müsste eine Kita weichen.