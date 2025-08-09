Platz für 650 gut bezahlte Jobs Neuer Anlauf für Millionenprojekt in Magdeburger City
Kita-Fortbestand oder Platz für 650 gut bezahlte Arbeitsplätze? Mit dieser Frage muss sich aktuell Magdeburg beschäftigen. Dahinter stecken eine Millioneninvestition, aber auch Kinder- und Elterninteressen.
09.08.2025, 06:00
Magdeburg - Magdeburg steht vor einer Mega-Investition mitten in der Innenstadt. Doch bevor es soweit ist, muss der Stadtrat noch von dem Vorhaben überzeugt werden. Das wird schwierig - denn dafür müsste eine Kita weichen.