  4. Platz für 650 gut bezahlte Jobs: Neuer Anlauf für Millionenprojekt in Magdeburger City

Kita-Fortbestand oder Platz für 650 gut bezahlte Arbeitsplätze? Mit dieser Frage muss sich aktuell Magdeburg beschäftigen. Dahinter stecken eine Millioneninvestition, aber auch Kinder- und Elterninteressen.

Von Rainer Schweingel 09.08.2025, 06:00
Um dieses Gebäude und seine angrenzenden Bereiche geht es: Das Logenhaus in der Weitlingstraße, jahrzehntelang auch Sitz der Stadtbibliothek.
Magdeburg - Magdeburg steht vor einer Mega-Investition mitten in der Innenstadt. Doch bevor es soweit ist, muss der Stadtrat noch von dem Vorhaben überzeugt werden. Das wird schwierig - denn dafür müsste eine Kita weichen.