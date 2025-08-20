Immer häufiger passen Kindertagesstätten ihre Konzepte individuell an die Kinder an. Die Kita „Bertis Biberburg“ wurde nun für ihr umfassendes gesundheitskonzept ausgezeichnet. Was sie anders macht.

Gemeinsam mit ihrem Team konnten Kita-Leiterin Corinna Hiller (Mitte links) und ihre Stellvertreterin Andrea Merterns (Mitte rechts) das begehrte Siegel "Gesunde Kita" entgegennehmen.

Magdeburg. - Die Kindertagesstätte „Bertis Biberburg“ im Magdeburger Stadtteil Fermersleben ist jetzt offiziell eine „Gesunde Kita“. Für ihr umfassendes Gesundheitskonzept erhielt die Einrichtung am 13. August das gleichnamige Zertifikat von der Landesvereinigung für Gesundheit.