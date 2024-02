Der Galerieladen in der Schönebecker Straße ist seit einem Jahr eine feste Anlaufstelle in der Magdeburger Kunstlandschaft.

Magdeburg/vs. - Der Ausstellungsraum in Buckau an sich ist eher überschaubar. Doch jeder Quadratmeter gehört der Kunst und bietet viel zum Entdecken. Jetzt wird der Galerieladen in der Schönebecker Straße 2 ein Jahr alt – ein Jahr Fotografie, Urban Art und Illustration.

Anlässlich der ersten Kerze auf der Torte setzen sich die Galeristinnen und Künstlerinnen Claudia Simon und Kirsten Mengewein ihre Partyhüte auf und laden am Freitag, 15. März, zu einem künstlerischen Augenschmaus, gepaart mit souligen Beats für die Ohren ein. Beginn ist um 17 Uhr.

Exklusiv für den ersten Geburtstag wird es eine Sonderedition der beiden Frauen geben. Daneben sind weitere Überraschungen für die Besucher geplant, heißt es in der Einladung. Der Galerieladen ist mit acht Quadratmetern die kleinste Galerie Magdeburgs und ist Heimstätte der Kunstwerke und Papeterie von Claudia Simon und Kirsten Mengewein. Jeden Freitagnachmittag legen sie Musik auf den Plattenteller und laden zum Kunstplausch ein. Für die beiden Magdeburgerinnen ist es der erste eigene Laden.

Der Galerieladen hat freitags von 15 bis 19 Uhr geöffnet.