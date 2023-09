Auch wenn im Süden Magdeburgs viele Menschen über einen Hausgarten verfügen, ist öffentliches Grün gefragt. Man freut sich also über einen kleinen Park.

Mit Video: In diesem Magdeburger Park hat das Ordnungsamt die meisten Einsätze

Hoch in den Magdeburger Himmel ragen die Bäume auch in diesem Park.

Magdeburg - Dieser Park im Stadtteil ist der wahrscheinlich meistfrequentierte Park des Stadtteils – und doch findet er in der Liste besonderer Magdeburger Parks – anders als beispielsweise der Böckelmannsche oder Amtsgartenpark – keine sonderliche Erwähnung. Vielleicht, weil es hier keine gartenbaulichen Finessen gibt?

Etwas mehr als 10.000 Quadratmeter misst der Knochenpark Ottersleben, der sich von Frankefelde im Westen bis zur katholischen Kirche St. Maria Hilf a der Müllergasse im Osten als langgezogenes Rechteck erstreckt. Da steht der Park wohl ganz in der Tradition der Handtuchfelder, wie sie vor 100 Jahren auch an einigen Stellen der Börde das Bild noch bestimmt haben. Auf der Südseite des Knochenparks wiederum befinden sich Privatgrundstücke, die an der Ernst-Wille-Straße liegen.

Im Ottersleber Knochenpark befindet sich auf der einen Seite ein von Jugendlichen gern genutzter Bereich, welcher unter anderem mit einer Schutzhütte, Bänken und einer Tischtennisplatte ausgestattet ist. Foto: Martin Rieß

Was dieser Park für die Freizeit bietet

Im Fokus steht neben der Erholung im Grünen im Ottersleber Knochenpark ohne Zweifel das Freizeitvergnügen für den Nachwuchs. Im westlichen Bereich befinden sich neben Spielgeräten auch eine Schutzhütte und eine Tischtennisplatte. Und ein paar Meter weiter ostwärts tauchen linkerhand noch einmal Spielmöglichkeiten für die Jungen und Jüngsten in Ottersleben auf.

Nektarspender sind auch jetzt noch die Schneebeeren, vor wenigen Jahren unter dem Namen Knallerbsenstrauch zu Ruhm gekommen. Foto: Martin Rieß

Daneben ist der Knochenpark aber auch ein Veranstaltungsort. So hatte zuletzt ein Teil des Programms beim Ottersleber Volksfest in der Anlage stattgefunden. Unter anderem wurde hier über die Ansiedlung von Intel diskutiert.

Warum es immer wieder Ärger gibt

Allerdings: Eng verbunden mit dem Spaß um das Freizeitvergnügen sind auch Konflikte. Immer wieder hatt es um den Knochenpark Auseinandersetzungen gegeben, wie viel Ruhe man von einem Park erwarten darf. Wohl aus diesem Grund führte die Grünanlage im Jahr 2000 gemeinsam mit ihrer Umgebung eine Hitliste des Magdeburger Ordnungsamts an. Demnach kontrollierte das Ordnungsamt in jenem Jahr 93 Mal den Bereich. Beim Ordnungsamt waren sieben Beschwerden wegen Lärms eingegangen.

Spiel- und Freizeitflächen bestimmen an mehreren Stellen das Bild im Knochenpark Ottersleben. Angesichts der hohen Zahl an Kindern des Stadtteils ist der Bedarf nach entsprechenden Angeboten ohne Zweifel vorhanden. Fotos (6): Martin Rieß

In der Ottersleber Ortslage gibt es Möglichkeiten zur Einkehr und zum Einkauf. Gelegenheiten gibt es unter anderem am Eichplatz und an der Halberstädter Chaussee.

Eine Hecke, ein Weg und hohe Bäume

Nach der Wende 1990 ist der Park neu gestaltet worden. Auf den gepflasterten Wegen ist seitdem unter anderem das Vorankommen bequem. Durchaus wohltuend ist vor diesem Hintergrund, dass mit einer Hecke ein Weg an der Seite ein wenig vom Park abgetrennt wurde – dadurch wirkt der Innenraum des Parks ein wenig geschützt vor jenen, die schnellen Schrittes von Ost nach West durch Ottersleben eilen.

Zwei Wege – einer mitten durch das grünende Gelände, einer am Rand – durchziehen dieses der Länge nach. Foto: Martin Rieß

Natur: Bei einer Reihe der Bäume im Knochenpark ist nicht genau bekannt, wann sie gepflanzt wurden. Doch ein Blick auf einige der Bäume zeigt, dass es sich um keinen Park handelt, der erst wenige Jahre alt ist. Mehr als 25 Meter in die Höhe reichen einige Eschen. Eine Esche und eine Rosskastanie haben sogar schon die 30 Meter erreicht. Daneben wachen hier auch Winterlinden, Stileichen und Ahorn.

Doch seit der Wende haben hier nicht alle Bäume durchgehalten. Fällungen wurden hier aber durch neugepflanzte Bäume ersetzt, die auch von Sponsoren im Rahmen der Aktion „Mein Baum für Magdeburg“ ersetzt wurden.

Da in den vergangenen Jahren auch immer einmal wieder ein Baum gefällt werden musste, gibt es mit „Mein Baum für Magdeburg“ Ersatz. Foto: Martin Rieß

Anfahrt zum Park

Bus: Fußläufig ist der Knochenpark in Ottersleben von den Bushaltestellen Adolf-Jentzen-Straße und Eichplatz am günstigsten zu erreichen. Beide werden von den Buslinien 53 und 54 bedient.

Plan vom Knochenpark Ottersleben Kartenmaterial: Mapcreator.io / Grafik PrePress Mitteldeutschland GmbH

Fahrrad: Auf Radwegen erreicht man von der Innenstadt entlang der Halberstädter Straße und der Halberstädter Chaussee. Aus Richtung Osten ist eine Fahrt entlang der Salbker Chaussee sowie über Kirschweg oder die Brücke Okerstraße/Bodestraße und dann durch die Ballenstedter Straße oder A Nordenfeld praktikabel.

Auto: Mit dem Auto steht allein die Möglichkeit, sich in einer der Anliegerstraßen einen Stellplatz zu suchen.