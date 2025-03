In Magdeburg soll dafür gesorgt werden, dass Großbaustellen der Stadt termingerechter abgeschlossen werden. Dazu ein Kommentar.

Kommentar: Lohnt Versuch, in Magdeburg Bauprojekte neu zu ordnen?

Verzögerungen am Bau

Magdeburg - Die Magdeburger können ein Lied von Bauverzögerungen auf kommunalen Bauvorhaben singen. Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof und Strombrückenzug – da ging es beispielsweise nicht um Wochen oder ein paar Monate. Es ging um Jahre. Das Problem ist also gravierend. Genauso wie die Kritik daran, dass keine Abhilfe geschaffen wird. Nun stehen also zwei Ideen konkret im Raum.