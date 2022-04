Kommentar: Warum ausländische Menschen auch in Magdeburg gebraucht werden

Magdeburg - Eine der stärksten Generationen in der Bevölkerung Deutschlands steht vor der Rente. Schon jetzt herrscht in vielen Branchen Fachkräftemangel. Über jeden, der sich entscheidet, in Deutschland zu leben und hier eine Existenz aufzubauen, kann man sich freuen, mehr noch in einem ländlich geprägten Bundesland wie Sachsen-Anhalt. Es gilt, jeden herzlich aufzunehmen und ihm Möglichkeiten der Qualifizierung anzubieten, er wird in Zukunft mehr noch als heute gebraucht.