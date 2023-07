Wie fußballverrückt muss man sein, um sich in einer dem runden Leder nachempfundenen Urne beisetzen zu lassen? Und die Feier ganz in Blau-Weiß zu tauchen, den Farben des Lieblingsvereins? Ein Magdeburger Bestattungshaus trägt dem offenbar vorhandenen Wunsch Rechnung und wirbt sogar im Schaufenster dafür. Man kann’s auch übertreiben, wird der ein oder andere sagen. Ein FCM-Fan, der vielleicht schon als Teenie im Grubestadion mitfieberte, sieht das schnell anders.

Bestattungskultur ändert sich – bei aller Tradition. Heute werden Beerdigungen oft als Lebensabschiedsfeiern begangen - mit den Lieblingsfarben und geliebten Utensilien des Verstorbenen. Tröstlich, nicht ganz so schwarz …

Gut so.

Als Kind war ich mal in der Mongolei. Neben endlosen Steppen oder Jurten als Häuser sind mir die Friedhöfe in Erinnerung geblieben. Fast auf jedem Grab Bilder der Verstorbenen. Symbole ihrer Berufe schmückten die Gräber. Der Tod ist so persönlich wie das Leben. Und darum: Ja, von mir aus auch eine Beisetzung in Blau-Weiß.