Kommentar zu Grundschulen in Magdeburg: Luxus der freien Schulwahl

In Magdeburg wird über die Zuordnung der Kinder in erste Klassen neu entschieden. Es geht darum, ob es weiter Schulbezirke geben soll.

Im Grunde genommen hört sich das gut an: Auch die öffentlichen Schulen treten wie die freien Schulen in einem Wettbewerb der besten Lern- und Unterrichtskonzepte gegeneinander an und werben um die Gunst der Familien. Denn bekanntermaßen fördert der Wettbewerb ja oft auch die Attraktivität der Angebote.