Kommentar zu „Weiter Verluste im Klinikum Magdeburg“: Patient Gesundheitswesen

In Magdeburg wird das städtische Klinikum weiter Verluste schreiben. Doch reicht eine Finanzspritze, um das Problem zu beheben?

Foto: vs

In Magdeburg wird das städtische Klinikum auch in den kommenden Jahren ein Dauerpatient bleiben, wird weiter am Tropf der Stadtkasse hängen. Ist das überraschend?