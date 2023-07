500 neue und nahezu autarke Wohnungen, dazu Gewerbe und Gastronomie. Und reichlich Grün. Was Investoren in Magdeburg vorhaben, klingt ambitioniert.

Kommentar zum neuen Wohngebiet in Magdeburg

Foto: vs

Magdeburg - Es klingt wie eine Vision, soll aber Realität werden. In Sudenburg. Das Klinke-Viertel könnte dem Stadtteil noch einmal einen ordentlichen Schub geben, seine Außenwirkung deutlich verbessern.

Die Investoren, die hier rund 140 Millionen Euro ausgeben, wollen den ökologischen Fußabdruck minimieren. Und gleichzeitig Lebensqualität für alle Generationen schaffen. Mit ganz viel Grün drumherum. Davon gibt es im Stadtteil ohnehin zu wenig. Wenn am Ende all das gelingt, was die Projektentwickler vorhaben, dann verleiht das auch dem Kiez mehr Kraft.