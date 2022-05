Kommentar zur Energiewende für die Industrie im Raum Magdeburg: Eine Herkulesaufgabe

In weiten Gebieten um Magdeburg wird mit Windkraft Strom erzeugt. Dennoch ist der Anteil regenerativer Energie am Strommix gering.

Vom Erlegen des Nemeischen Löwen bis zum Niederringen des Kerberos - dem Wachhund der Unterwelt - sind die Aufgaben des Herkules allesamt überaus energieaufwendig. Und dieser Umstand mag sinnbildlich dafür stehen, dass beim Umbau der Energiewirtschaft noch viel zu tun ist – es handelt sich um eine wahre Herkulesaufgabe. Denn was die in der Industrie verbrauchte Energie angeht, liegt in Magdeburg der Anteil der regenerativen an den industriell verbrauchten Energien gerade mal bei etwas mehr als einem Fünftel – und bei den Landkreisen in der Mitte und im Süden Sachsen-Anhalts sieht es noch viel schlimmer aus. Und dabei ist es aus drei Gründen wichtig, dass diese Aufgaben gelöst werden.