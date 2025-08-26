weather wolkig
Soll ein Spielplatz in Magdeburg nachts abgeschlossen werden, um Lärm, Müll und Kriminalität zu unterbinden? Eine leichte Antwort gibt es darauf nicht.

Von Stefan Harter 26.08.2025, 06:10
Stefan Harter ist Reporter bei der Magdeburger Volksstimme.
Stefan Harter ist Reporter bei der Magdeburger Volksstimme. Foto: David Behrendt

Magdeburg. - Es wäre ein Novum, wenn die Stadt Magdeburg tatsächlich den großen Abenteuerspielplatz an der Hegelstraße abends abschließen würde. Nachdem Anwohner über massive Probleme mit Lärm, Müll und Drogenkriminalität berichtet haben, will die Verwaltung dies prüfen.