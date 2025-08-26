Soll ein Spielplatz in Magdeburg nachts abgeschlossen werden, um Lärm, Müll und Kriminalität zu unterbinden? Eine leichte Antwort gibt es darauf nicht.

Kommentar zur Spielplatzschließung in Magdeburg: An der Quelle beginnen

Magdeburg. - Es wäre ein Novum, wenn die Stadt Magdeburg tatsächlich den großen Abenteuerspielplatz an der Hegelstraße abends abschließen würde. Nachdem Anwohner über massive Probleme mit Lärm, Müll und Drogenkriminalität berichtet haben, will die Verwaltung dies prüfen.