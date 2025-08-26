Lärm, Müll und Kriminalität verhindern Kommentar zur Spielplatzschließung in Magdeburg: An der Quelle beginnen
Soll ein Spielplatz in Magdeburg nachts abgeschlossen werden, um Lärm, Müll und Kriminalität zu unterbinden? Eine leichte Antwort gibt es darauf nicht.
26.08.2025, 06:10
Magdeburg. - Es wäre ein Novum, wenn die Stadt Magdeburg tatsächlich den großen Abenteuerspielplatz an der Hegelstraße abends abschließen würde. Nachdem Anwohner über massive Probleme mit Lärm, Müll und Drogenkriminalität berichtet haben, will die Verwaltung dies prüfen.