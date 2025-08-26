Lange Wartezeiten auf Termine, selten Antworten auf E-Mails: In Magdeburgs Ausländerbehörde stapeln sich nach wie vor die Anträge. Hinzu kommen anhaltende technische Probleme.

Konflikte in der Magdeburger Ausländerbehörde halten an

Die Ausländerbehörde Magdeburg hat ihren Sitz an der Lübecker Straße.

Magdeburg. - Seit Jahren häufen sich die Probleme in der Magdeburger Ausländerbehörde. Menschen warten oft monatelang auf Termine für ihre Aufenthaltserlaubnis. Auch wenn inzwischen schon einige Anträge online gestellt werden müssen, haben sich die Terminvorlaufzeiten noch nicht verkürzt. Und es gibt noch andere Baustellen.