Digitalisierung läuft schleppend Konflikte in der Magdeburger Ausländerbehörde halten an
Lange Wartezeiten auf Termine, selten Antworten auf E-Mails: In Magdeburgs Ausländerbehörde stapeln sich nach wie vor die Anträge. Hinzu kommen anhaltende technische Probleme.
26.08.2025, 06:00
Magdeburg. - Seit Jahren häufen sich die Probleme in der Magdeburger Ausländerbehörde. Menschen warten oft monatelang auf Termine für ihre Aufenthaltserlaubnis. Auch wenn inzwischen schon einige Anträge online gestellt werden müssen, haben sich die Terminvorlaufzeiten noch nicht verkürzt. Und es gibt noch andere Baustellen.