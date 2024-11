Der Salbker See I in Magdeburg kippt jedes Jahr um, Fische verenden. Eine Machbarkeitsstudie soll das Schicksal des Gewässers klären.

Krasse Entscheidung: Aus für den Salbker See I in Magdeburg möglich

Im Salbker See I darf nicht gebadet werden. Er würde auch dann nicht zum Badesee, wenn ein Bypass zur Elbe gelegt werden sollte.

Magdeburg. - Alle Jahre wieder treiben tote Fische auf der Wasseroberfläche des Salbker Sees I. Sie verenden, weil Sauerstoff fehlt und gleichzeitig hochgiftiger Schwefelwasserstoff produziert wird. Der See kippt um, meistens im Spätsommer. Zusätzlich strömt Phosphor in das Gewässer, bedingt durch Altlasten. Wird hier nicht gegengesteuert, wird der Baggersee in ein paar Jahrzehnten verlanden. Ein unschöner Prozess, der verhindert werden woll. Es gab mehrere Varianten der Rettung. Der Stadtrat hat sich nun auf die weitere Verfahrensweise geeinigt. Eine Lösung könnte das Ende des Sees bedeuten.