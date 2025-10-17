In Magdeburg lässt Künstlerin Anne Rose Bekker Gegensätze aufeinandertreffen: Krieg und Frieden, Feminismus und Patriarchat, Ordnung und Freiheit – eine Ausstellung gibt einen kleinen Einblick in 30 Jahren Kunst voller Spannung.

Vernissage in Magdeburg: Künstlerin Anne Rose Bekker setzt in ihren Arbeiten unter anderem starke Frauen aus Mythos und Geschichte in Szene. Zu sehen ab 17. Oktober in der Kunstwerkstatt im Buckauer Engpass.

Magdeburg. - Ein Augenblick – flüchtig, kaum greifbar. Und doch trägt er manchmal ein ganzes Leben in sich. Diesen Momenten, die sich nicht so recht fassen lassen, widmet die Magdeburger Künstlerin Anne Rose Bekker ihre neue Ausstellung. „Versteckt im AugenBlick“ – ein Titel, der Verbergen und Entdecken zugleich verspricht.