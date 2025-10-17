Spannung bei Kunst und Künstlerin Krieg, Frieden, Frauen – Anne Rose Bekker zeigt in Magdeburg Kunst der Kontraste
In Magdeburg lässt Künstlerin Anne Rose Bekker Gegensätze aufeinandertreffen: Krieg und Frieden, Feminismus und Patriarchat, Ordnung und Freiheit – eine Ausstellung gibt einen kleinen Einblick in 30 Jahren Kunst voller Spannung.
Magdeburg. - Ein Augenblick – flüchtig, kaum greifbar. Und doch trägt er manchmal ein ganzes Leben in sich. Diesen Momenten, die sich nicht so recht fassen lassen, widmet die Magdeburger Künstlerin Anne Rose Bekker ihre neue Ausstellung. „Versteckt im AugenBlick“ – ein Titel, der Verbergen und Entdecken zugleich verspricht.