Einbruch in ein Haus durch ein Fenster. In Magdeburg sind Unbekannte in ein Geschäft eingbrochen. Symbolfoto: Photographee.eu - Fotolia

Die Polizei in Magdeburg ermittelt nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Altstadt.

Magdeburg (vs) l In der Nacht zum Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Verkaufseinrichtung in der Sternstraße eingebrochen, wie die Polizei jetzt mitteilte. Der Einbruch wurde am Mittwoch, gegen 13 Uhr, festgestellt und der Polizei gemeldet. Die bislang unbekannten Täter brachen gewaltsam eine Tür zu dem Geschäft auf. Im Inneren begaben sich die Täter in den Verkaufsraum und entwendeten eine Geldkassette, in welcher sich Kleingeld befand. Spuren gesichert Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

