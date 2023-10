In Magdeburg-Diesdorf findet am Samstag, 7. Oktober 2023, das zweite Kürbisfest statt. Das ist das Programm

Kürbisfest in Magdeburg-Diesdorf

In Magdeburg fand 2022 das Diesdorfer Kürbisfest zum ersten Mal statt.

Magdeburg - Nachdem das Diesdorfer Kürbisfest im vergangenen Jahr erfolgreich Premiere feierte, findet es in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Am Sonnabend, 7. Oktober 2023, können Besucher von 11 bis 18 Uhr zum Torplatz kommen.

Das steht auf dem Programm: Es gibt neben dem Verkauf von Zier- und Speisekürbissen sowie Kürbisleckereien auch Aktionen für Kinder. Zum Beispiel wird eine Kürbis-Rallye, eine Mal- und Bastelstraße sowie Kinderschminken angeboten. Außerdem gibt es Gegrilltes, Kaffee und Kuchen.

In Magdeburg-Diesdorf dreht sich alles um den Kürbis

Auf alle Besucher wartet zusätzlich eine Tombola, wie der Vorsitzende des Bürger- und Heimatvereins Diesdorf, Hilmar Knop, mitteilte. Veranstaltet wird das Fest von dem Verein, der Freiwilligen Feuerwehr Diesdorf und dem Schrotekids-Hort. Der Kürbis, den die Diesdorfer feiern möchten, zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt. Genutzt werden mehrere Arten der Gattung. In einer großen Vielfalt an Formen und Farben lässt er sich vielfältig in der Küche verwenden – von den Kürbiskernen im Brötchen, als Grundlage für Kürbiskernöl oder als Nascherei. Zierkürbisse dienen im Herbst oft als Dekoration.