Magdeburg. - Zum vierten Mal findet in Magdeburg-Diesdorf das Kürbisfest statt. Gefeiert wird am Samstag, 11. Oktober, auf dem Torplatz.

Von 12 bis 19 Uhr gibt es einen Kürbisverkauf, Kinderaktionen sowie Kürbisleckereien, Kaffee und Süßes sowie herzhafte Speisen vom Grill. Außerdem wird ein Flohmarkt im Rahmen des Festes veranstaltet. Es werden Trödel, alte Schätze und Raritäten verkauft.

Besucher können während des gesamten Fests dort stöbern. Es werden aber auch noch Anmeldungen für einen Stand angenommen. Bis zum 4. Oktober können Interessierte sich bei dem Bürger- und Heimatverein Diesdorf noch anmelden. Die Standgebühren betragen zwei Euro pro Meter.

Veranstaltet wird das Fest vom Diesdorfer Bürger- und Heimatverein sowie der Freiwilligen Feuerwehr Diesdorf und dem Hort „Schrotekids“.

Wer sich noch mit einem Flohmarktstand anmelden möchte, kann das per Mail an info@wir-diesdorfer.de tun. Das nächste Fest veranstaltet der Diesdorfer Bürger- und Heimatverein am 6. Dezember. Dann findet „Diesdorf im Advent“ statt.