Berühmtes Wahrzeichen im Harz Vom Sorgenkind zum Schmuckstück: Festsaal im Rathaus Wernigerode ist nach drei Jahren Bauzeit wieder offen (mit Fotogalerie)
Mehr als drei Jahre lang war der große Festsaal im Wernigeröder Rathaus geschlossen – jetzt ist das Herz der Harzstadt wieder geöffnet. Was als Fassadenanstrich begann, wurde zu einem der größten Sanierungsprojekte Wernigerodes. Was sich im Ratssaal seitdem getan hat.
14.09.2025, 09:15
Wernigerode - Wernigerodes Rathaus ist das Herz der Harzstadt. Und der große Festsaal ist sozusagen des Herz des Rathauses. Drei Jahre war er wegen Bauarbeiten geschlossen. Jetzt ist er wiedereröffnet worden.