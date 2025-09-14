weather regenschauer
  4. Berühmtes Wahrzeichen im Harz: Vom Sorgenkind zum Schmuckstück: Festsaal im Rathaus Wernigerode ist nach drei Jahren Bauzeit wieder offen (mit Fotogalerie)

Berühmtes Wahrzeichen im Harz Vom Sorgenkind zum Schmuckstück: Festsaal im Rathaus Wernigerode ist nach drei Jahren Bauzeit wieder offen (mit Fotogalerie)

Mehr als drei Jahre lang war der große Festsaal im Wernigeröder Rathaus geschlossen – jetzt ist das Herz der Harzstadt wieder geöffnet. Was als Fassadenanstrich begann, wurde zu einem der größten Sanierungsprojekte Wernigerodes. Was sich im Ratssaal seitdem getan hat.

Von Ivonne Sielaff 14.09.2025, 09:15
Wernigerodes Rathaus ist seit über fünf Jahren Dauerbaustelle. Aktuell ist das Wahrzeichen der Harzstadt von außen verhüllt. Der prächtige Festsaal wurde dagegen nach drei Jahren Schließung wiedereröffnet.
Wernigerode - Wernigerodes Rathaus ist das Herz der Harzstadt. Und der große Festsaal ist sozusagen des Herz des Rathauses. Drei Jahre war er wegen Bauarbeiten geschlossen. Jetzt ist er wiedereröffnet worden.