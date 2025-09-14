Am Freibad Calbe gab es diesen Sommer auch einen Verkauf nach draußen. Die Nachfrage war allerdings sehr verhalten.

Betonmöbel, verwirrte Fahrradfahrer oder doch das Wetter? Calbenser Kioskbetreiber erklärt die schlechte Nachfrage

Stephan Lähne hatte mit großen Erwartungen den Kioksbetrieb im Freibad im Mai eröffnet.

Calbe. - Von der Erweiterung des Kioskbetriebes am Freibad habe er sich mehr versprochen, sagt Betreiber Stephan Lähne. Zu Beginn der Freibadsaison im Mai hatte die Stadt ihm die Möglichkeit eingeräumt, auch nach außen zu verkaufen und entsprechende Angebote zu unterbreiten.