Der rechte Elbdeich in Magdeburg-Prester und Cracau muss noch grundhaft saniert werden. Der zuständige Landesbetrieb will jetzt über den aktuellen Planungsstand berichten.

Magdeburg - Der rechte Elbdeich ist eine der Elementarversicherungen für die Anwohner im Osten von Magdeburg. Bei Hochwasser hält er die Wassermassen des Flusses zurück und schützt die dahinterliegenden Wohngebiete vor Überschwemmungen. Doch der Schutzwall im bewohnten Gebiet von Cracau und Prester muss noch grundhaft saniert werden.

Es fehlt an geeigneten Verteidigungswegen und der Deich ist nicht hoch genug. Diese Mängel sollen bei der geplanten Erneuerung behoben werden. Am kommenden Montag, 11. November, will der zuständige Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) über den aktuellen Planungsstand der Deichsanierung in Prester informieren.

Konkret geht es um den Bereich von der Leuschnerstraße bis zur Deichüberfahrt außerorts (Kilometer 38,4 bis 40,4). Es soll hier mit einer massiven, tiefgründenden Spundwand gearbeitet werden.

Anmeldung über Online-Link

Die öffentliche Informationsveranstaltung beginnt am Montag um 18 Uhr im Vereinshaus des Kanu-Klub Börde Magdeburg in der Seestraße 26. Interessierte Bürger sind eingeladen, daran teilzunehmen. Es wird um Online-Anmeldung über den Link https://eveeno.com/magdeburg-prester gebeten.

Zur Ergänzung: Bei einer jüngsten Informationsveranstaltung im September hatte der LHW bereits über die Pläne für die Deichsanierung in Cracau bis zum Ende der Büchnerstraße (Kilometer 40,4 bis 42,1) informiert.

Hier wird ebenfalls mit einer Spundwand – 15 Meter lang – gearbeitet. Diese wird teilweise mit Beton verblendet. Der danebenliegende Weg auf der Krone soll fünf Meter breit ausgebildet werden. Der Baustart könnte 2026 erfolgen.