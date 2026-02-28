Einige der Projekte aus dem Schönebecker Bürgerbudget sind bereits umgesetzt, bei manchen steht es kurz bevor. Im aktuellen Aufruf gibt es allerdings noch keine einzige Einreichung.

Vierbeiner und ihre Besitzer müssen sich wohl nur noch wenige Tage gedulden, bis die umzäunte Hundewiese in der Welsleber Straße in Schönebeck fertiggestellt ist.

Schönebeck. - Projekt für Projekt kommt die Stadt Schönebeck mit der Umsetzung der Vorhaben aus dem Bürgerbudget voran. Aktuell ist beispielsweise die umzäunte Hundewiese an der Welsleber Straße in Arbeit. „Diese wird fertiggestellt, sobald es die Witterungsbedingungen zulassen. Sind diese Arbeiten abgeschlossen, wird die Freilauffläche freigegeben“, informiert Stadtsprecher Frank Nahrstedt auf Anfrage. Aber mitunter sind Projekte bereits fertiggestellt oder in den letzten Zügen der Vorbereitung.