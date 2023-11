Magdeburg/VS. - Die Magdeburger lieben ihre grüne Stadt. Deswegen haben sie im zu Ende gehenden Jahr tief in die Tasche gegriffen, damit sie noch ein Stück grüner wird.

Insgesamt haben die Magdeburger 162.000 Euro für die Aktion „Mein Baum für Magdeburg“ gespendet. 414 Bäume kann die Stadt damit neu pflanzen. Die ersten konnten bereits in der vergangenen Woche eingesetzt werden.

Oberbürgermeisterin Simone Borris ist Schirmherrin der Aktion. Sie bedankte sich für die Unterstützung der Magdeburger. Zum Start der Aktion betonte sie, wie wichtig eine grüne Stadt gerade in Zeiten des Klimawandels ist.

Klima bestimmt Auswahl der neuen Magdeburger Bäume

Angesichts von Hitzesommern, Unwettern und Artensterben in den vergangenen Jahren will die Stadtverwaltung bei der Wahl der Baumarten nachjustieren – das heißt, es sollen verstärkt solche Baumarten gepflanzt werden, die besser an die sich verändernden klimatischen Verhältnisse angepasst sind. Der Leiter des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg Stefan Matz erläutert, nach welchen Kriterien ausgewählt wird: „Wir richten uns bei der Auswahl der Baumarten nach unterschiedlichen Faktoren. So müssen zum einen in denkmalgeschützten Parkanlagen die Baumarten entsprechend der Parkpflegewerke ausgewählt werden. Zum anderen werden aber auch Klimabäume oder Baumarten, die in ihrer Funktion als Bienenweiden die Biodiversität fördern, immer wichtiger, so dass wir zum Beispiel auch wieder vermehrt Obstbäume pflanzen.“ Zu den „Klimabäumen“, wie die Stadt sie nennt, gehören demnach unter anderem der Feldahorn, die Silberlinde, die Kegellinde, der Französische Ahorn, die Ungarische Eiche, die Steineiche und die Sumpfeiche.

Der Großteil der 162.000 Euro stammt aus Einzelspenden und von Privatpersonen. Gesammelt haben die Magdeburger traditionell bei wichtigen Feiern wie Hochzeiten, Taufen, Jugendweihen, Schulabschlüssen, Geburtstagen und Jubiläen. Aber auch als Erinnerung an geliebte Menschen wurden Bäume gespendet. Seit 1995 kamen auf diese Weise rund 900.000 Euro zusammen, mit Hilfe derer 3.023 neue Bäume gepflanzt wurden.

Die meisten Bäume werden in Park- und Grünanlagen (220), an Straßenrändern (61), auf Spielplätzen (23) und auf städtischen Streuobstwiesen gepflanzt.