Ob RAW-Gelände oder Klinke-Viertel – an vielen Stellen entstehen in Magdeburg neue Wohnungen. Und um bestehende Immobilien reißen sich Investoren bei Auktionen.

So soll das Klinke-Viertel in Magdeburg-Sudenburg aussehen.

Magdeburg/vs. - Das Interesse an Magdeburg für Bau-Investoren ist groß. Und das hat einen Grund: Magdeburg ist in den vergangenen Jahren attraktiv geworden, und dies hängt wiederum mit den namhaften Unternehmen zusammen, die Magdeburg und die Umgebung als Standort ausgewählt haben.

Allen voran Intel, aber auch Hello fresh oder das internationale Bauunternehmen Nokera mit Sitz in Burg.

Das ist das Fazit einer Online-Pressekonferenz zu den Wohnimmobilienmärkten Ostdeutschlands, an der drei Unternehmen der Baubranche teilgenommen haben – unter anderem auch George Salden, CEO von Capital Bay, die das Klinke-Viertel in Sudenburg entwickeln und 500 neue Wohnungen bauen.

Lesen Sie auch: Das ist der Wohnungsmarkt Magdeburg - Preise, Mieten und Neubau

Intel in Magdeburg macht Stadt attraktiv

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt führt nicht allein zu neuen Wohnungen. „Allein die Entscheidung des amerikanischen Halbleiterherstellers Intel, 30 Milliarden in einen neuen Produktionsstandort in Magdeburg zu investieren, wird die örtliche Wohnraumnachfrage nicht nur quantitativ, sondern strukturell verändern“, wird George Salden von Capital Bay in einer Pressemitteilung zitiert.

Konkret hieße das: Für Tausende Jobs werden hochqualifizierte Fachkräfte gebraucht, die aus der ganzen Welt nach Magdeburg kommen werden, nicht nur aus Deutschland.

Das könnte Sie auch interessieren: Hier entsteht die teuerste Mietwohnung in Magdeburg

Das führt laut Salden auch dazu, dass sich das Wohnraumangebot anpassen muss. Als Beispiel nennt Salden Klimaanlagen, Community-Flächen und einen Concierge.

Immobilienmarkt nicht nur in Magdeburg auf Kurs

Neben Magdeburg boomt der Immobilienmarkt im Osten auch in Dresden und Leipzig. Auch dort ist, so das Resümee der Baubranche, die florierende Wirtschaft der Auslöser für die Entwicklung.

Auch interessant: Mega-Projekt in Magdeburg: Hier entstehen 2.000 neue Wohnungen

Sie macht laut Bastian Kunau, Head of Residential Investment bei Colliers in Mitteldeutschland, Leipzig und Dresden zu den Hotspots in Mitteldeutschland, gefolgt von Halle, Magdeburg, Erfurt, Jena und Chemnitz.

In diesen Städten erwarten Investoren Renditen von fünf bis sechs Prozent. Deutlich anders sieht es in ländlichen Regionen im Osten aus. Sie verlieren nach wie vor an Einwohnern, was sich nachteilig auf die Infrastruktur auswirkt und damit auf die Attraktivität.