Magdeburg, Deutschland
  4. Mietwagendienste im Kreuzfeuer: Magdeburg denkt über Mindestpreise für Uber nach

Dumpingpreise auf der einen Seite - Existenznöte auf der anderen: In Magdeburg wird darüber nachgedacht, Mindestpreise für Mietwagendienste wie Uber einzuführen. Was es damit auf sich hat.

Von Sabine Lindenau 14.01.2026, 06:10
Uber-Mietwagendienste sind längst Alltag in Magdeburg, wie hier auf der Ernst-Reuter-Allee.
Uber-Mietwagendienste sind längst Alltag in Magdeburg, wie hier auf der Ernst-Reuter-Allee. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Städte wie Hannover und Heidelberg machen es vor, Magdeburg könnte nachziehen. In der Landeshauptstadt könnten Mindestpreise für Mietwagendienste wie Uber eingeführt werden. Hintergrund: Deren Dumpingpreise bringen Taxiunternehmen in Existenznöte.