Auf dem ehemaligen Schulgelände am Triftweg in Loburg sind zahlreiche, teils jahrzehntealte Bäume ohne Genehmigung gefällt worden. Der Landkreis Jerichower Land wusste nichts davon – und nun steht die Frage im Raum: Soll hier ein Batteriespeicher entstehen?

Loburg. - Lange tut sich nichts auf dem alten Schulgelände am Loburger Triftweg. Was dort aber jetzt passiert, schockiert nicht nur den „Storchenvater“ und Naturschützer Christoph Kaatz, sondern viele Loburger. Auf dem Areal ist begonnen worden, sämtliche Bäume zu fällen. Darunter Jahrzehnte alte Laubbäume, die so einfach nicht hätten gefällt werden dürfen, wie eine Anfrage beim Landkreis Jerichower Land ergibt. Dort weiß man nichts von der Fällung.