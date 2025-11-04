Durch eine Baustelle und die zugehörige Umleitung gibt es in einer Straße in Magdeburg viel mehr Autoverkehr. Dadurch werden Schüler „akut gefährdet“, sagt eine Ratsfraktion.

Schüler in Magdeburg hasten in einer Lücke im Autoverkehr über die Straße vor ihrer Schule.

Magdeburg. - Einen sichereren Schulweg für die Schüler einer Magdeburger Schule hat die Stadtratsfraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt mit einem neuen Antrag im Sinn. In der Sitzung am 6. November 2025 soll es um eine Querungshilfe für eine Straße gehen, die aufgrund einer aktuellen Sperrung derzeit Hauptumleitungsstrecke für den Autoverkehr ist.