weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Sicherheitskonzept für Mittelalterfest: 148 Seiten für ein gutes Gefühl: So schützt Magdeburg sein Kaiser-Otto-Fest

Sicherheitskonzept für Mittelalterfest 148 Seiten für ein gutes Gefühl: So schützt Magdeburg sein Kaiser-Otto-Fest

Vom 2. bis 5. Oktober 2025 verwandelt sich Magdeburg in eine Mittelalterwelt. Beim 15. Kaiser-Otto-Fest stehen Sicherheit und unbeschwertes Feiern gleichermaßen im Mittelpunkt.

Von Sabine Lindenau 29.09.2025, 18:00
Vom 2. bis 5. Oktober 2025 steigt die 15. Auflage des Kaiser-Otto-Festes in Magdeburg.
Vom 2. bis 5. Oktober 2025 steigt die 15. Auflage des Kaiser-Otto-Festes in Magdeburg. Foto: Wenzel Oschington

Magdeburg. - Die Erinnerung an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt ist noch frisch, doch Magdeburg blickt nach vorn. Besucher können beim Kaiser-Otto-Fest das Mittelalter erleben – mit Genuss und einem Gefühl von Sicherheit. Hinter den Kulissen stemmen die Veranstalter ein riesiges Schutzpaket, damit aus Sorge wieder Freude werden kann.