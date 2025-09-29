Vom 2. bis 5. Oktober 2025 verwandelt sich Magdeburg in eine Mittelalterwelt. Beim 15. Kaiser-Otto-Fest stehen Sicherheit und unbeschwertes Feiern gleichermaßen im Mittelpunkt.

148 Seiten für ein gutes Gefühl: So schützt Magdeburg sein Kaiser-Otto-Fest

Vom 2. bis 5. Oktober 2025 steigt die 15. Auflage des Kaiser-Otto-Festes in Magdeburg.

Magdeburg. - Die Erinnerung an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt ist noch frisch, doch Magdeburg blickt nach vorn. Besucher können beim Kaiser-Otto-Fest das Mittelalter erleben – mit Genuss und einem Gefühl von Sicherheit. Hinter den Kulissen stemmen die Veranstalter ein riesiges Schutzpaket, damit aus Sorge wieder Freude werden kann.