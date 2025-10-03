Die Matratzen Direct AG stellt zum Jahresende den Betrieb ein. Was das für ihre MFO-Filiale in Magdeburg bedeutet.

Matratzen-Unternehmen stellt Betrieb ein: So steht es um die MFO-Filiale in Magdeburg

„Alles reduziert“ steht aktuell im Schaufenster der MFO-Matratzen-Filiale an der Leipziger Straße in Magdeburg.

Magdeburg. - Einer der größten Matratzenhändler Deutschlands stellt zum Jahresende den Betrieb ein. Die Matratzen Direct AG ist pleite. Unter der Marke MFO verkauft sie in 97 Filialen in Deutschland Matratzen, Lattenroste und Bettzeug. In Magdeburg gibt es an der Leipziger Straße noch eine MFO-Filiale. Wie es nun um sie steht.