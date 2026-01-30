Seit Jahren gehört das Skilager im bayrischen Inzell fest zur Ausbildung beider Magdeburger Sportschulen. Auch in diesem Jahr waren die Schüler wieder auf Skiern unterwegs.

Die Schüler der Magdeburger Sportschulen haben im bayrischen Inzell ihr Skilager absolviert. Dazu gehört neben der Abfahrt auch das Training des Langlaufs.

Magdeburg/Inzell. - Besonderes Training im Schnee: Für die Schüler der beiden Magdeburger Sportschulen ging es auch in diesem Schuljahr wieder ins bayrische Inzell. Das Skilager gehört zur umfassenden sportlichen Ausbildung am Sportgymnasium und an der Sportsekundarschule „Hans Schellheimer“. Wie das Training für die Schüler verlaufen ist.

Magdeburger Schüler messen sich im Schnee

Das diesjährige Skilager wurde vom 11. bis 16. Januar 2026 durchgeführt. Vermittelt wurden den insgesamt 250 Sechst- und Siebtklässlern die Grundlagen des klassischen Langlaufs. „Beim Skifahren kann man in kurzer Zeit enorme Lernfortschritte sehen; wir schulen intensiv das Gleichgewicht und die Koordination. Zudem sind bei fast allen Trainingseinheiten Kraft- und Ausdauer-„Booster“ enthalten“, so Sportlehrer Tobias Ulrich vom Sportgymnasium.

Zum Abschluss des Trainingslagers wurden unter den Schülern zwei abschließende Rennen ausgetragen - ein Slalomrennen für die Abfahrer und ein Distanzrennen über mehrere Kilometer für die Langläufer. Bei den Abfahrern legten auf Seiten der Sportschule Ruderin Paula Rehse und Kanute Toni Schlichtling (7. Klasse) sowie Schwimmer Claas Zimmermann und Leichtathletin Annelie Betker (6. Klasse) die schnellsten Zeiten hin.

Die Leichtathleten Annelie Betker und Richie Thomsen waren die schnellsten Sportsekundarschüler. Den Langlauf entschieden Schwimmerin Magdalena Boczek und Fußballer Moritz Strübing vom Sportgymnasium sowie Kate Krauskopf und Jannis Müller von der Sportsekundarschule für sich. „Das sieht bei vielen Mädchen und Jungen schon richtig professionell aus“, sind sich die Ausbilder einig.